В Турции вступила в силу поправка к Преференциальному торговому соглашению с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Протокол "О внесении изменений в Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" вступил в силу в Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, указанный протокол был подписан 29 апреля 2023 года в городе Самсун.

Документ подписан министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Отметим, что объем внешней торговли между двумя странами удвоился с 2,3 миллиарда долларов США в 2016 году до примерно 5 миллиардов долларов США в 2021 году.

25 февраля 2020 года между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики было подписано Преференциальное торговое соглашение (ПТС) с целью содействия льготной торговле между двумя государствами.

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