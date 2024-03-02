Средний коридор приобретает геополитическое и экономическое значение - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Средний коридор приобретает геополитическое и экономическое значение.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе панельной дискуссии на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Учитывая стратегическое расположение Азербайджана, Средний коридор, который по сути объединяет Китай, Европу и Центральную Азию, а также совместим с другой китайской инициативой под названием "Пояс и путь", приобретает все большее геополитическое и экономическое значение", - сказал он.

Амирбеков отметил, что в прошлом году ЕБРР и Европейский союз признали, что Средний коридор является наиболее устойчивым транспортным коридором, связывающим Азию с Европой. "Я считаю, что благодаря расширенным возможностям инфраструктуры, оптимизированным процессам и конкурентоспособным затратам сравнительное преимущество Среднего коридора очевидно", - добавил он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан вместе с Казахстаном, Грузией и Турцией укрепляют координацию в рамках Среднего коридора. Это включает в себя создание единой тарифной системы, улучшение управления транспортной сетью, совершенствование практики пересечения границ, повышение удобства соединений для пользователей, а также достижение лучших экологических результатов.

"Таким образом, страны в настоящее время реализуют дорожную карту, наряду с некоторыми инвестиционными проектами. Эти инициативы в первую очередь направлены на снижение транзакционных издержек, повышение операционной эффективности и расширение участия частного сектора", - сказал Амирбеков.