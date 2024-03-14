Ненефтяной сектор Азербайджана будет демонстрировать рост

БАКУ/Trend/ - В 2026 году объем ненефтегазового экспорта может вырасти на 85 процентов по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на форуме "Влияние перехода к "зеленой" экономике на потребительское поведение и потребительский рынок: вызовы и перспективы".

По его мнению, это будет возможно благодаря росту ненефтяного ВВП (каждый год в среднем на 5 процентов). Он упомянул, что такие задачи поставлены в стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

"В результате реализации стратегий, экономика страны будет расти в среднем на 3-4 процента каждый год, а ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5 процентов ежегодно, а доля частного сектора в экономике достигнет 88 процентов", - подчеркнул замминистра.

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