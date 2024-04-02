Будет восстановлена экспортная миссия AZPROMO в Санкт-Петербург

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев высказался за восстановление экспортной миссии Азербайджана в Санкт-Петербург.

Об этом он сказал в ходе бизнес-форума "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества", сообщает Trend во вторник с мероприятия.

Он отметил, что сегодня в Баку прошло 4-е заседание комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом, и AZPROMO было поручено изучить возможности расширения сотрудничества на уровне ненефтяного бизнеса.

"Есть потенциал в разы увеличить товарооборот, расширить торговые операции, увеличить ненефтяной экспорт", - подчеркнул Абдуллаев.

Он сообщил, что в текущем году AZPROMO организует визиты предпринимателей Азербайджана на специализированные выставки в Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. В свою очередь, Азербайджан приглашает компании из Санкт-Петербурга посетить AFEZ и индустриальный парк Пираллахи.