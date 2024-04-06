Скидки на Gold карты при онлайн-заказе

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank запускает новую скидочную кампанию по пластиковым картам. В рамках кампании, которая продлится до 30 сентября, можно будет бесплатно получить карты Mastercard Gold и Visa Gold на 1, 2 или 3 года с первоначальным взносом 50 AZN/USD/EUR.

Скидка действительна только при онлайн-заказе (https://cardorder.xalqbank.az/) и доставка по Баку бесплатная.

Xalq Bank предоставляет своим клиентам широкий спектр карточных продуктов, которыми можно воспользоваться в любой точке мира. С помощью этих карт можно обналичивать средства в обширной сети банкоматов Xalq Bank по всей стране, а также в любой точке мира, совершать онлайн-покупки, а также удобные и быстрые бесконтактные платежи. Скачав функциональное мобильное приложение XalqOnline, можно удобнее и быстрее выполнять операции.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.