AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года

Ваш местный банк - AccessBank, опубликовал финансовые результаты за 1-й квартал 2024-го года. За отчетный период AccessBank, продолжил укрепление своих позиций на рынке, предлагая клиентам надежные финансовые услуги.

Для получения более детальной информации: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

AccessBank, в первом квартале 2024 года показал динамичный рост по всем основным финансовым показателям, таким образом, чистая прибыль за отчетный период составила 16.5 млн манат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

Процентные доходы выросли на 24.5% до 53.1 млн манат, чистые процентные доходы увеличились на 38.9% до 33.2 млн манат. Непроцентные доходы банка составили к концу отчетного период 4.1 млн. манат. Чистая операционная прибыль AccessBank выросла на 1,9 раз и доведена до 16.2 млн манат.

В результате, совокупный капитал банка составил 155.5 млн манат, тем самым превышая минимальное нормативное требование Центрального Банка Азербайджана в 3 раза.

AccessBank, продолжает реализовать Стратегию обеспечения финансовой доступности, в результате, кредитный портфель банка к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 17,9% (157,6 млн манат) и доведен до 1,035 млн манат.

Рост портфеля обеспечен в основном за счет финансирования микробизнеса. Так, с начала года портфель кредитования бизнеса к аналогичному периоду прошлого года вырос на 18.9% (127.5 млн манат) и составил 801.6 млн манат.

Ативы AccessBank по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9% и к концу отчетного периода составили 1,4 млрд манат.

Депозитный портфель увеличился к аналогичному периоду 2023 года на 2% до 965.4 млн манат.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.