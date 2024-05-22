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Азербайджан является воротами для экспорта товаров из Узбекистана на европейские рынки - посол

Экономика Материалы 22 мая 2024 22:41 (UTC +04:00)
Азербайджан является воротами для экспорта товаров из Узбекистана на европейские рынки - посол
Фото: Каспийский политический центр

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Азербайджан является воротами для экспорта товаров из Узбекистана на европейские рынки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

«Узбекистан привержен укреплению региональных связей и устойчивому развитию. Мы стремимся улучшить торгово-экономические связи для содействия региональной интеграции», — сказал он.

Сидиков также отметил, что Узбекистан уже инвестировал в порты Азербайджана, поскольку Азербайджан является отправной точкой для экспорта из Узбекистана на европейские рынки.

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