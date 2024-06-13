Обсуждено привлечение частных инвестиций в госпредприятия Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось совместное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что повестка заседания, проведенного 13 июня под председательством премьер-министра Али Асадова, охватывала состояние исполнения поручений, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 31 августа 2023 года № 4078 "О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики". В частности, в соответствии с распоряжением, были подробно обсуждены готовность к привлечению частных инвестиций государственных предприятий (Производственное объединение "Азеркимья" (этилен-полиэтиленовый завод), входящее в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, карбамидный завод и метаноловый завод, Закрытое акционерное общество "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Закрытое акционерное общество "AzerGold", Открытое акционерное общество "Международный банк Азербайджана", Общество с ограниченной ответственностью "Бакинская телефонная связь" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Общество с ограниченной ответственностью "Азтелеком"), коммерческий и финансовый анализ по государственным предприятим, индивидуальная дорожная карта по каждому предприятию, необходимые изменения в законодательную базу по привлечению частных инвестиций, а также бизнес-ориентированные государственные услуги и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова. В заседании также участвовали руководящие лица государственных предприятий.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета Азербайджанской Республики и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения структурам и правлению холдинга.

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