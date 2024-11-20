Южная Корея намерена увеличить зеленые насаждения до 60% к 2030 году

БАКУ /Trend/ - Мы осуществляем план по увеличению городских зеленых насаждений, который предусматривает достижение 60 процентов покрытия к 2030 году.

Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Йон Чхоль Чжу, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Важно, что даже в период глобальных вызовов, таких как пандемия, мы продолжили эти работы", - отметил Йон Чхоль Чжу.

По его словам, страна также активно работает над переходом к "зеленой" экономике, фокусируясь на солнечной и ветровой энергии, а также разработала среднесрочный и долгосрочный план зеленого роста, чтобы обеспечить устойчивое развитие в будущем.

"Мы также стремимся создать механизмы для реализации Парижских соглашений, включая Фонд утрат и ущерба", — добавил он.