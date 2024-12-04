В ЗАО "AzerGold" состоялась встреча с делегацией Республики Гвинея-Бисау (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 декабря Председатель Правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообщества Карлосом Пинто Перейрой, в которую входит министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Вириато Кассама.

Закир Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО “AzerGold” по сферам деятельности, стратегических планах акционерного общества и повышении экономической эффективности в горнодобывающем секторе, а также о работе, проводимой в области охраны окружающей среды, социальной ответственности в соответствии с требованиями местного и международного законодательства.

Отмечая, что ЗАО "AzerGold" имеет успешный опыт сотрудничества с зарубежными партнерами, Закир Ибрагимов подчеркнул, что дальнейшее расширение деятельности за пределы страны входит в стратегические планы ЗАО. Председатель отметил, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсами, также представляет интерес.

Министр иностранных дел, международного сотрудничества и общин Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинто Перейра отметил заинтересованность своей страны в укреплении двусторонних отношений, рассказал о возможностях своей страны в горнодобывающей сфере и созданных условиях для инвесторов.

Министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Республики Гвинея-Бисау Вириато Кассама, заявил, что горнодобывающая отрасль в его стране находится на начальной стадии развития, выразил намерение воспользоваться опытом ЗАО “AzerGold”. Министр отметил, что последняя геологическая карта страны была разработана в 1970-х годах специалистами из бывшего СССР, и существует большая потребность в определении перспективных участков современными методами исследования.

Стороны обменялись мнениями о налаживании сотрудничества в этой области с учетом опыта использования ЗАО "AzerGold" инновационных геологоразведочных методов и современных методов исследований. В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о проведении ЗАО "AzerGold" работ по оценке первичных ресурсов существующих перспективных участков на территории Гвинеи-Бисау. С этой целью акционерным обществом должны быть выполнены геологическое картирование, гиперспектральная спутниковая съемка, считающаяся неинвазивным методом поиска на территории страны на поисково-оценочном этапе, проведен анализ данных, в том числе первичные геологоразведочные работы.

На встрече было отмечено, что Азербайджанская компания, особенно учитывая опыт эксплуатации золотых рудников, готова оценить и инициативы по проведению работ по добыче на золотых месторождениях, которые будут открыты в будущем.

По итогам встречи между Председателем Правления ЗАО "AzerGold" Закиром Ибрагимовым и министром окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Республики Гвинея-Бисау Вириато Кассамой было подписано Соглашение о неразглашении (NDA – Non-disclosure agreement) в области обмена информацией в горнодобывающей отрасли.