В Университете ADA состоялась презентация онлайн-сборника статей на тему "COP29: Взгляды разных стран на экологические вызовы планеты" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете ADA состоялась презентация онлайн-сборника статей на тему "COP29: Взгляды разных стран на экологические вызовы планеты".

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие было организовано Аналитическим центром STEM в сотрудничестве с Politics Club Университета ADA.

Презентация продолжила успешную серию дискуссий, начатую в ноябре этого года на тему "Экологическая безопасность в Южном Кавказе накануне COP29".

Выступая на открытии мероприятия, директор аналитического центра STEM Орхан Елчуев подчеркнул, что целью презентации является привлечение внимания к глобальным экологическим проблемам, развитие научного диалога и содействие исследованиям в области экологии.

"Мы также стремимся способствовать развитию студентов и формированию их интереса к актуальным вопросам экологии и социальных наук. Как вы знаете, недавно у нас прошло масштабное и успешное мероприятие — COP29, завершившееся принятием Бакинского пакта климатического единства", — отметил Елчуев.

Он подчеркнул, что COP29 не является разовым событием, а представляет собой длительный и системный процесс.

По его словам, одним из главных достижений конференции стало соглашение о новом механизме глобального климатического финансирования, которое предусматривает ежегодную мобилизацию 300 миллиардов долларов к 2035 году. Это решение Елчуев назвал самым революционным результатом саммита.

Член Совета прессы Азербайджана Егяна Гаджиева подчеркнула важность работы СМИ на COP29 в продвижении осведомленности о проблемах изменения климата.

"Публикации должны были охватывать всю полноту проблемы, включая влияние климатической изменчивости на гражданское общество и экономику страны", - сказала она.

Е.Гаджиева также подчеркнула, что в публикациях важно было освещать конкретные действия, предпринимаемые в Азербайджане для снижения уязвимости к изменению климата. Азербайджан на COP29 столкнулся с региональными и глобальными информационными кампаниями, направленными против страны.

В свою очередь, член организационного комитета COP, эксперт по международным отношениям Наги Ахмедов отметил, что COP29 стал определяющим моментом для Азербайджана на мировой арене.

"Проведение COP29 стало ярким свидетельством растущего геополитического влияния Азербайджана. Это событие подчеркнуло стратегическую значимость нашей страны не только как надежного поставщика энергоресурсов, но и как одного из ключевых участников глобальной климатической повестки. Собрав под одной крышей политиков, дипломатов, ведущих экспертов в области климатологии, лидеров промышленности, представителей СМИ и неправительственных организаций, Азербайджан продемонстрировал свою решимость вносить вклад в решение климатических вызовов и направил мощный сигнал о своей приверженности глобальным климатическим действиям", — отметил он.

Советник Центра анализа международных отношений Роза Аскерова отметила, что на COP29 Азербайджан проделал выдающуюся работу, сосредоточив внимание не только на технических и политических аспектах развития возобновляемой энергетики, но и на региональном сотрудничестве.

"COP29 не только переосмыслил подходы к климатическому финансированию, но и стал образцом инклюзивности в решении глобальных климатических вызовов, заложив прочное наследие для будущих климатических действий",— подчеркнула Р.Аскерова.

В заключение советник Центра социальных исследований Азербайджана Ильяс Гусейнов сказал, что COP29 сыграл большую роль в вопросах устойчивого развития.

Он отметил, что в ходе обсуждений и переговоров перед развивающимися и развитыми странами были поставлены амбициозные цели. И.Гусейнов подчеркнул важность принятых решений, и превосходную организацию мероприятия правительством Азербайджана.

В завершении мероприятия состоялась церемония вручения сертификатов авторам статей онлайн-сборника на тему "COP29: Взгляды разных стран на экологические вызовы планеты".