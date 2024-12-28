БАКУ/ Trend/ - 26 декабря инвестиционная компания ABB-Invest впервые провела операцию на рынке капитала Турции, используя прямую корреспондентскую связь между центральными депозитариями Азербайджана и Турции.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агахусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" Национального депозитного центра Азербайджана.

"Поддержанная НДЦ тестовая операция позволила ABB-Invest приобрести 940 государственных облигаций Турции на сумму 100 турецких лир каждая, с годовой ставкой 36 процентов и сроком обращения 2 года", - сказал он.