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ABB-Invest впервые провела операцию на рынке капитала Турции

Экономика Материалы 28 декабря 2024 11:31 (UTC +04:00)
ABB-Invest впервые провела операцию на рынке капитала Турции

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - 26 декабря инвестиционная компания ABB-Invest впервые провела операцию на рынке капитала Турции, используя прямую корреспондентскую связь между центральными депозитариями Азербайджана и Турции.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агахусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" Национального депозитного центра Азербайджана.

"Поддержанная НДЦ тестовая операция позволила ABB-Invest приобрести 940 государственных облигаций Турции на сумму 100 турецких лир каждая, с годовой ставкой 36 процентов и сроком обращения 2 года", - сказал он.

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