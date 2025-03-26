Иранский министр обсудит в Азербайджане совместные проекты двух стран

БАКУ /Trend/ - В рамках двухдневного визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Азербайджана Фарзаны Садиг будут обсуждены совместные проекты между двумя странами.

Об этом в среду сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, визит пройдет 10-11 апреля. Иранский министр встретится с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

В рамках визита в центре внимания будет сотрудничество в сферах транспорта, энергетики и других областях.

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