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Иранский министр обсудит в Азербайджане совместные проекты двух стран

Экономика Материалы 26 марта 2025 11:33 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В рамках двухдневного визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Азербайджана Фарзаны Садиг будут обсуждены совместные проекты между двумя странами.

Об этом в среду сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, визит пройдет 10-11 апреля. Иранский министр встретится с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

В рамках визита в центре внимания будет сотрудничество в сферах транспорта, энергетики и других областях.

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