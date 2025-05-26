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Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 26 мая 2025 16:07 (UTC +04:00)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank выступил главным партнёром крупнейшего в регионе мероприятия, посвящённого женскому лидерству — SHE Congress 2025. В этом году конгресс проходил под девизом «Beyond Now — Creating What Lives On» и включал обсуждения актуальных вопросов личного и профессионального развития женщин.

В мероприятии приняли участие более 500 местных и международных экспертов, известных своими достижениями в различных сферах. Конгресс был посвящён вызовам, с которыми сталкиваются женщины-лидеры, инновационным подходам к их преодолению, а также роли инклюзивности в современном бизнесе.

От Yelo Bank на мероприятии выступила заместитель председателя совета директоров Гюнай Джалилова. В своей вступительной речи она подчеркнула важность укрепления женского лидерства и устойчивого развития как ключевых факторов долгосрочного успеха. Гюнай Джалилова отметила, что один из главных принципов в бизнесе и карьере — не останавливаться на достигнутом, а стремиться к постоянному росту и внедрению инноваций. Она также подчеркнула, что наставничество и передача знаний формируют цепочку поддержки, которая играет важную роль в обеспечении устойчивого развития.

Конгресс запомнился вдохновляющими выступлениями, историями успеха и ценными возможностями для установления деловых контактов. Кроме того, участники получили шанс выиграть современные банковские продукты в лотерее, организованной Yelo Bank.

Yelo Bank продолжает поддерживать принципы равенства, разнообразия и инклюзивности — краеугольные камни своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Банк уверен, что расширение прав и возможностей женщин является важным шагом на пути к созданию устойчивого общества и сильной экономики. В связи с этим Yelo Bank намерен и впредь активно поддерживать инициативы, способствующие развитию женского лидерства.

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Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
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