В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружена морская мина

БАКУ /Trend/ - Плавсредства Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, осуществляя осмотр островов и скал в азербайджанском секторе Каспия, обнаружили морскую мину в 13,9 км от берега, на каменистой почве северной части острова Хазар-Зиря. Территория была немедленно оцеплена, говорится в сообщении Службы, распространенном в пятницу.

Саперы осмотрели территорию, где была обнаружена мина, было подтверждено, что это морская мина. В связи с опасностью ее транспортировки и с учетом наличия на расстоянии нескольких километров инфраструктурных объектов было принято решение обезвредить мину на месте, посредством ее подрыва.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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