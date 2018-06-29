В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружена морская мина

29 июня 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Плавсредства Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, осуществляя осмотр островов и скал в азербайджанском секторе Каспия, обнаружили морскую мину в 13,9 км от берега, на каменистой почве северной части острова Хазар-Зиря. Территория была немедленно оцеплена, говорится в сообщении Службы, распространенном в пятницу.

Саперы осмотрели территорию, где была обнаружена мина, было подтверждено, что это морская мина. В связи с опасностью ее транспортировки и с учетом наличия на расстоянии нескольких километров инфраструктурных объектов было принято решение обезвредить мину на месте, посредством ее подрыва.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Два иностранца пытались пересечь границу Азербайджана по поддельным паспортам (ФОТО)
Общество 22 июня 15:30
Стали известны подробности перестрелки на азербайджано-иранской границе (ФОТО)
Происшествия 21 июня 14:59
Госпогранслужба Азербайджана организовала победное шествие с двухкилометровым государственным флагом (ФОТО)
Политика 15 июня 12:13
При попытке нарушения госграницы задержаны граждане Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 6 июня 10:51
На госгранице с Грузией, Ираном и Россией прошли шествия, посвященные 95-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 28 мая 13:56
Спасены два азербайджанских рыбака, находившихся несколько дней в море
Происшествия 12 марта 15:49
Задержаны граждане Шри-Ланка, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Общество 10 марта 17:31
Двое иранских граждан задержаны за нарушение морской границы Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 9 марта 13:20
МЧС и Госпогранслужба Азербайджана ведут поиски пропавшего на Каспии иранского моряка
Происшествия 26 февраля 12:45
При попытке пересечь азербайджано-иранскую границу задержаны гражданки Узбекистана и Кыргызстана (ФОТО)
Происшествия 20 февраля 15:43
Две гражданки Ирана задержаны с фальшивыми паспортами при вылете из Баку (ФОТО)
Происшествия 9 января 14:25
В Азербайджане выявлены десять человек, подозреваемых в связях с зарубежными спецслужбами - Госпогранслужба (ФОТО)
Политика 14 декабря 2017 12:47
Часть границы с Ираном не контролируется из-за армянской оккупации – Госпогранслужба Азербайджана (ФОТО)
Политика 5 декабря 2017 16:28
Азербайджан и Россия продолжат взаимодействие в борьбе с угрозами безопасности границ (ФОТО)
Политика 12 августа 2017 15:37
В Азербайджане уничтожено свыше 26 тонн наркотиков
Происшествия 27 июля 2017 15:54
При попытке незаконного пересечения грузино-азербайджанской границы задержан гражданин Франции
Общество 13 апреля 2016 12:10
Перестрелка на ирано-азербайджанской границе, пять погибших
Общество 13 марта 2016 15:59
Погранслужбы Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества
Политика 9 марта 2016 19:35