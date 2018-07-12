«Азеришыг»: Электроснабжение Баку и регионов было ограничено на 27%

12 июля 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, произошедшего в селе Биджо Агсуинского района, на участке «Абшеронской» высоковольтной линии (500 киловольт), принадлежащей ОАО «Азерэнержи», было ограничено на 27 процентов электроснабжение Баку, Абшеронского полуострова и ряда регионов. Об этом в четверг сообщили Trend в ОАО «Азеришыг».

Сообщается, что за счет своих сетей ОАО «Азеришыг» без ограничений снабжало электроэнергией объекты первой категории – Бакинское метро, Международный аэропорт Гейдар Алиев, системы водоснабжения и канализации, больницы, объекты государственного значения.

В настоящее время эти объекты обеспечиваются электроэнергией в полном объеме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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