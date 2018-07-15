В Баку провалилась дорога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Насиминском районе на улице Джалила Мамедгулузаде в результате оползня провалилась проезжая часть дороги.
Как сообщили Trend в Государственном Агентстве Транспорта, глубина оползня составляет 2-3 метра и площадью примерно в 150 квадратных метров.
Сразу же на место происшествия были привлечены сотрудники Государственного Агентства.
В настоящее время на территории происшествия специалистами агентства и сотрудниками соответствующих структур проводится осмотр, устанавливаются причины оползня и предпринимаются шаги по устранению последствий случившегося.
Точная информация будет предоставлена после расследования причин произошедшего на улице Джалила Мамедгулузаде.
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