В Баку провалилась дорога (ФОТО)

15 июля 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Насиминском районе на улице Джалила Мамедгулузаде в результате оползня провалилась проезжая часть дороги.

Как сообщили Trend в Государственном Агентстве Транспорта, глубина оползня составляет 2-3 метра и площадью примерно в 150 квадратных метров.

Сразу же на место происшествия были привлечены сотрудники Государственного Агентства.

В настоящее время на территории происшествия специалистами агентства и сотрудниками соответствующих структур проводится осмотр, устанавливаются причины оползня и предпринимаются шаги по устранению последствий случившегося.

Точная информация будет предоставлена после расследования причин произошедшего на улице Джалила Мамедгулузаде.

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