В Азербайджане лица оштрафованы за незаконное использование земель не по назначению

19 сентября 2018 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторингов, проводимых Госкомитетом по вопросам имущества Азербайджана, двое лиц оштрафованы на 1000 манатов каждый за незаконное использование земельного участка не по назначению, говорится в сообщении госкомитета, распространенном в среду.

Житель Хачмазского района незаконно изменил назначение земельного участка и в результате испортил плодородный слой земли. Также на этой территории был выявлен факт проведения незаконных строительных работ. В связи с этим был составлен протокол, и он был оштрафован на 1000 манатов.

Аналогичный случай был выявлен в Гусарском районе, где житель села этого района осуществил незаконные строительные работы на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В его отношении также был составлен протокол, и он был оштрафован на 1000 манатов.

Предотвращено незаконное использование земли.

Госкомитет продолжает мониторинги по предотвращению использования земельных участков не по назначению и порче их плодородного слоя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 6 августа 14:35
Азербайджан, Грузия и Германия расширяют сотрудничество в области управления недвижимостью (ФОТО)
Бизнес 20 июля 23:17
На Каспийском побережье остановлены незаконные строительные работы
Общество 18 июля 13:51
В Азербайджане предусмотрены штрафы за поджог посевных площадей после уборки урожая
Экономика 28 июня 16:54
В Азербайджане закрыто 250 карьеров
Общество 14 мая 16:48
В Баку началась установка новых адресных табличек (ФОТО)
Общество 10 апреля 2013 17:29
Лента новостей
Армянская армия не способна конкурировать с азербайджанской армией - депутат
Политика 20:59
Узбекистан использует немецкий опыт для развития инфраструктуры Ташкента
Бизнес 20:52
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на поставку приборов автоматики
Тендеры 20:47
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку задвижек и фланцев
Тендеры 20:45
Компания Роснано поставит Казахстану продукцию на 130 млн рублей
Казахстан 20:44
Впервые на дорогах Азербайджана нанесена 3D "зебра" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20:09
Трамп отметил прогресс в отношениях с КНДР
США 20:05
На Фестивале Насими будет представлено креативное искусство городских пейзажей (ФОТО)
Общество 19:58
США хотят подписать договор с Ираном по ядерной и баллистической программам
США 19:37