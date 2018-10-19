Стали известны имена отравившихся членов экипажа иранского сухогруза, следовавшего из Актау в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена отравившихся членов экипажа иранского сухогруза «Назмехр», двигавшегося по маршруту Актау-Баку.

Это - Мохаммед Карачисар Сафарли (1987), Ибрагим Забиль Ихтияр (1985), Тевеккюли Пурья Гуламирза (1991), Ахмед Масуд Мохаммедрза (1991), Мохаммедзаман Салманхалеги (1982), Вахид Мирзаи (1985), Сейид Мохаммеди Мохаммед (1985) и Хамеддин Гулипур (1989).

Все пострадавшие, а также скончавшиеся - граждане Ирана.

Напомним, что среди членов экипажа судна, движущегося из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу «Назмехр», приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа «Назмехр» скончались. Восемь членов экипажа помещены в токсикологическое отделение первого Клинического медцентра. Капитан сухогруза отказался от госпитализации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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