В Бадамдарской оползневой зоне в Баку фиксируется относительное увеличение размеров трещин - минэкологии

19 октября 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам мониторингов на 12:00, в верхней части Бадамдарской оползневой зоны Сабаильского района Баку наблюдается движение пород и мелких осколков скалы, говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

Ожидается продолжение этого процесса в последующие часы.

Также зафиксировано относительное увеличение размеров новых трещин.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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