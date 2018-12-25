В отеле "Hilton" в Баку произошел пожар (ФОТО)

25 декабря 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отеле "Hilton" на проспекте Нефтяников в Баку произошел пожар, сообщает во вторник Trend.

Пожар неожиданно начался в дымоходе котельной отеля.

Находящиеся в отеле постояльцы и персонал были эвакуированы, и на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС.

За короткое время пожар был локализован.

Причина пожара расследуется.

В МЧС подтвердили этот факт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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