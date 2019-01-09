Взрыв в жилом доме в Баку произошел из-за неосторожности - Исполнительная власть

9 января 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Взрыв в одноэтажном доме в Ясамальском районе Баку, приведший к пожару, произошел из-за неосторожности.

Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительности власти района.

«Согласно предварительному расследованию стало известно, что происшествие произошло из-за неосторожности. Вполне вероятно, что в доме был открыт газовый вентиль, что привело ночью к утечке газа и взрыву. Расследование продолжается», - добавили в Исполнительной власти.

Напомним, что сегодня ночью в расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метра, произошел взрыв, приведший к пожару, сообщило МЧС.

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль марки "Tofaş", стоящий во дворе дома. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома.

Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - Мамедова Айдына Аждар оглу (1956 года рождения), Мамедовой Хураман Джахангир гызы (1962 года рождения) и Мамедовой Айгюн Айдын гызы (1993 года рождения).

Пожар был потушен пожарными расчетами, предотвращено распространение пожара на находящиеся поблизости дома.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В этом году в Баку будет установлено 240 новых рекламных носителей
Общество 11:44
В Баку произошел взрыв в жилом доме - есть погибшие (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 10:20
В Ираке три человека погибли при взрыве автомобиля
Арабские страны 8 января 18:04
Qatar Airways перенес дату вылета рейса Баку-Доха
Бизнес 8 января 12:32
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
Китай 8 января 11:02
В одном из районов Баку приняты меры в отношении почти 40 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 7 января 19:38
Лента новостей
Инвесторы сохраняют высокий интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 15:41
МИД Азербайджана о возможной встрече между Мамедъяровым и Мнацаканяном
Нагорно-карабахский конфликт 15:41
Государство под названием "Азербайджан" возникло в 612 году до н.э. - историк (ФОТО)
Политика 15:36
Зарплата наемных работников в Азербайджана увеличилась почти на 3%
Финансы 15:32
Институт географии рассказал о вероятности селей в районах Азербайджана
Общество 15:19
Азербайджанское Каспийское морское пароходство предупредило суда в связи с ухудшением погоды
Общество 15:17
Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана
Политика 15:02
Министр экологии и природных ресурсов посетил Гарадагский цементный завод компании Holcim Azerbaijan (ФОТО)
Бизнес 15:00
Турецкая полиция конфисковала порядка 400 килограммов наркотиков
Турция 14:59