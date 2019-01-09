Взрыв в жилом доме в Баку произошел из-за неосторожности - Исполнительная власть

БАКУ /Trend/ - Взрыв в одноэтажном доме в Ясамальском районе Баку, приведший к пожару, произошел из-за неосторожности.

Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительности власти района.

«Согласно предварительному расследованию стало известно, что происшествие произошло из-за неосторожности. Вполне вероятно, что в доме был открыт газовый вентиль, что привело ночью к утечке газа и взрыву. Расследование продолжается», - добавили в Исполнительной власти.

Напомним, что сегодня ночью в расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метра, произошел взрыв, приведший к пожару, сообщило МЧС.

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль марки "Tofaş", стоящий во дворе дома. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома.

Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - Мамедова Айдына Аждар оглу (1956 года рождения), Мамедовой Хураман Джахангир гызы (1962 года рождения) и Мамедовой Айгюн Айдын гызы (1993 года рождения).

Пожар был потушен пожарными расчетами, предотвращено распространение пожара на находящиеся поблизости дома.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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