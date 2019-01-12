ВС Армении вновь обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне (ФОТО)

12 января 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 11:20 и 11:40 часов подразделения ВС Армении обстреляли из пулемета "ПК" калибром 7,62 миллиметра и станкового крупнокалиберного пулемета ДШК калибром 12,7 экскаватор, управляемый гражданским лицом, который занимался инженерными работами за пограничным боевым пунктом вблизи села Кемерли Газахского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

В результате шесть пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, повредили стекло кабины.

Пострадавших нет.

ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении пограничных боевых пунктов на линии соприкосновения с противником на территории Газахского и Агстафинского районов.

Напомним, что шестого января в 15:35 подразделения ВС Армении на участке пограничного боевого пункта вблизи села Кемерли Газахского района обстреляли из снайперского оружия "SVD" калибром 7,62 миллиметра экскаватор, на котором гражданское лицо занималось инженерными работами на расстоянии 450 метров от государственной границы. Пули угодили в ковш экскаватора и повредили правое стекло кабины.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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