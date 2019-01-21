В Азербайджане инкассатор “Milli ön” украл из терминалов около 123 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - Сотрудники управления угрозыска Главного управления полиции Баку задержали инкассатора платежных терминалов "Milli ön", жителя Баку Ильгара Алиханова, который с 31 декабря прошлого по 17 января этого года украл из платежных терминалов "Milli ön" 122 742 маната и 1200 долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

За указанный период он совершил кражи из платежных терминалов, установленных в Хазарском, Сабаильском, Низаминском, Ясамальском, Сураханском, Хатаинском районах столицы, а также в Абшеронском районе, Губе и Сумгайыте.

В ходе продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий в его квартире было найдено и изъято 42 145 манатов и 9400 долларов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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