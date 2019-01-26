Житель Баку скончался, после того как его сбил автобус

26 января 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Житель Баку Равиль Алиев скончался через шесть дней в больнице, после того как его сбил автобус, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отметим, что 20 января около 20:00 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку автобус "Daewoo", управляемый жителем поселка Магеррамом Маиловым, сбил переходящего дорогу Равиля Алиева.

Сабунчинский РУП проводит расследование по факту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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