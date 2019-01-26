В Баку задержан торговец героином (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Ясамальского РУП и 28-го отделения полиции задержали ранее судимого жителя Баку Мехмана Асадова, занимающегося сбытом наркотических средств, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе обыска его квартиры в одноименном районе столицы были найдены свыше одного килограмма героина (1,141 тысяч грамм), таблетки психотропного лекарства «Трамадол», электронные весы и шприцы.

Вещественные доказательства были предъявлены экспертизе.

Задержанный признался, что занимается сбытом наркосредств, и приобрел героин у незнакомого ему лица.

Следственный отдел Ясамальского РУП возбудил уголовное дело по соответствующим статьям в отношении задержанного Мехмана Асадова, оперативно-розыскные и следственные меры по факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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