ИВ Наримановского района Баку о ночном пожаре в общежитии

БАКУ /Trend/ - Пожар произошел этой ночью в общежитии, принадлежащем Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, по ул. Мелика Мамедова, 4, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти Наримановского района Баку.

«В результате пожара, произошедшего около 23:40 от короткого замыкания на третьем этаже пятиэтажного общежития, с отравлением от дыма в токсикологическое отделение Клинического медцентра были помещены 11 человек. При пожаре погибли Алиева Эльза Идрис гызы (1953) и Алиев Сурхай Юсиф оглу (1958)», - сказали в ИВ.

Было отмечено, что по факту Наримановским РУП и МЧС проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.