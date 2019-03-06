ИВ Наримановского района Баку о ночном пожаре в общежитии

6 марта 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар произошел этой ночью в общежитии, принадлежащем Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, по ул. Мелика Мамедова, 4, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти Наримановского района Баку.

«В результате пожара, произошедшего около 23:40 от короткого замыкания на третьем этаже пятиэтажного общежития, с отравлением от дыма в токсикологическое отделение Клинического медцентра были помещены 11 человек. При пожаре погибли Алиева Эльза Идрис гызы (1953) и Алиев Сурхай Юсиф оглу (1958)», - сказали в ИВ.

Было отмечено, что по факту Наримановским РУП и МЧС проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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