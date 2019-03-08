В Гусарском районе Азербайджана сгорел киоск, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Гусарском районе Азербайджана сгорел киоск.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС, на месте пожара обнаружено обгоревшее тело Сеидова Намига Абдулла оглу (1977).

Согласно сообщению, на площади в 27 кв. метров сгорело утепление из стекловаты. Находящиеся поблизости строения были защищены от огня. Пожар был потушен.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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