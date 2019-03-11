Скончался еще один азербайджанец, пострадавший в ДТП в Ставрополе

11 марта 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скончался один из трех азербайджанцев, пострадавших шестого марта в результате аварии в Ставрополе с участием микроавтобуса, направлявшегося из Баку в Москву.

Об этом в понедельник сказал Trend руководитель азербайджанской диаспоры в Ставрополе Фахреддин Яриев.

По его словам, пострадавший в результате происшествия азербайджанцев, Хаял Ширинов (1988 года рождения) скончался сегодня днем в больнице.

«В настоящее время ведется оформление документов в связи с отправкой его тела в Азербайджан. Тело будет отправлено завтра», - добавил Яриев.

Яриев сказал, что двое других пострадавших продолжают лечение, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что шестого марта в российском городе Ставрополь попал в аварию микроавтобус, направлявшийся из Баку в Москву. В результате происшествия погибли жители Агджабединского района Намиг Ахмедов (1962 года рождения), Алемдар Абдуллаев (1969 года рождения), Расул Гасанов (1975 года рождения), Шамси Исмайлов (1983 года рождения), Вусал Гулиев (1984 года рождения) и Хаял Ширинов (1988 года рождения), еще трое азербайджанцев пострадали.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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