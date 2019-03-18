Штормовой ветер сорвал кондиционер с фасада многоэтажки в Баку

18 марта 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Штормовой ветер сорвал кондиционер с креплений на фасаде многоэтажного жилого здания в Наримановском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Информация об этом поступила на «горячую линию 1122» МЧС.

Для обеспечения безопасности пешеходов на место прибыли спасатели Службы спасения особого риска. Находящийся в подвешенном состоянии кондиционер был демонтирован, операция была завершена.

Напомним, что на данный момент фактическая скорость ветра составляет 26-27 метров в секунду, а высота волны на Нефтяных Камнях достигает 5,5 метра.

Ранее директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала, что сегодня в течение дня сохранится сильный ветер. Завтра, 19 марта во второй половине дня, ожидается его постепенное ослабление

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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