Таможенники Азербайджана обнаружили более 306 кг героина, один из водителей сбежал (ФОТО)

18 марта 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Три грузовых автомобиля марок SCANIA (43A457-10/43A458-10) и VOLVO (75A237-10/75A238-10; 26A951-10/26A952-10), осуществлявшие транзитные перевозки через Азербайджан «каменных блоков» от иранской компании Nader Morvarıd Astara, грузинской компании Marıana Younes Saeı Dızajyekan, были задержаны на Билясуварском таможенном посту для прохождения рентгеновой проверки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В ходе проверки в прицепе SCANIA, управляемого гражданином Ирана Азизикошки Маджидом Хассаном, было обнаружено свыше 45 килограммов героина.

С целью повторной проверки грузовой автомобиль был направлен на внутреннюю линию, однако, доехав до места проверки, водитель Азизикошки неожиданно прибавил скорость, двигаясь в сторону Ирана. Сломав шлагбаум на выезде в сторону Ирана, водителю удалось покинуть территорию Азербайджана. Водитель, незаконно и без соответствующих документов пересекший госграницу, въехал в ворота контрольной зоны Билясуварского таможенного поста (Иран), и остановился. Сойдя с машины, водитель перебежал на иранскую территорию.

Затем был проверен один из двух автомобилей VOLVO, в котором было обнаружено 261,264 килограмма героина.

Таким образом, общий вес обнаруженного героина оставил 306,710 килограмма, стоимость которого на «черном рынке» составляет 21,5 миллиона манатов.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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