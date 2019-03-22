В Азербайджане в результате ДТП с участием грузовика погибли два человека

БАКУ /Trend/ - В Геранбойском районе в результате ДТП с участием грузовика погибли два человека.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes с легковым автомобилем Ford. В результате ДТП воспламенились горючие детали легкового автомобиля. Обнаруженные в этом автомобиле сгоревшие тела двух человек (их личности уточняются) были извлечены из транспортного средства спасателями и переданы в соответствующую структуру.

Грузовой автомобиль был защищен от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.

В связи с ДТП соответствующими структурами проводится расследование.

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