В связи с пожаром в Баку ограничено автодвижение на одном из проспектов

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, движение автобусов, проезжающих по этой территории, перенаправлено на ул. Б. Чобанзаде.

Отметим, что сегодня утром в поселке «8-й километр» в Баку произошел пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. На место происшествия направлены более 10 пожарных расчетов и вертолет авиаотряда МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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