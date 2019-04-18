В Азербайджане водитель сбил всадника на лошади

18 апреля 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На участке автотрассы Баку-Газах, проходящем через Евлахский район Азербайджана, произошло ДТП, сообщает в четверг Trend.

Водитель автомобиля марки Mercedes, движущегося в направлении Евлаха, сбил на обочине жителя Евлахского района, ехавшего верхом на лошади.

В результате лошадь скончалась, а хозяин – Нагиев Азад Наги оглу (1968 года рождения) - был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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