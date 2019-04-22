В Азербайджане задержаны подозреваемые в краже рыбы на сумму более 10 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Нефтчалинского районного отделения полиции, в связи с поступившим заявлением, задержаны лица, подозреваемые в краже рыбы с одного из рыболовных хозяйств.

В ходе расследования было установлено, что в период с четвертого по 19 апреля у хозяйства было украдено 199 особей рыбы различных видов на общую сумму около 10,3 тысячи манатов, сообщаетв понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители города Нефтчала А.Алиев и Э.Салманов, а также житель села Боят Х.Алекперов, подозреваемые в краже.

Расследование продолжается.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.