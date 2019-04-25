В автобусном парке в Баку взорвалась шина, тяжело пострадал монтировщик

25 апреля 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В автобусном парке компании "General Avto Company" в Низаминском районе Баку произошел несчастный случай, сообщает в четверг Trend.

Во время накачки задней шины автобуса она взорвалась, в результате чего тяжело пострадал монтировщик Рагимов Сирадж Зиядхан оглу (1963).

Рагимов был доставлен в третью городскую Клиническую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника.

Пострадавший был прооперирован, но его состояние пока оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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