МВД Азербайджана о вчерашнем тяжелом ДТП в Гекгельском районе

БАКУ /Trend/ - МВД распространило информацию о вчерашнем тяжелом ДТП в Гекгельском районе, в котором погибли 8 человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, вчера около 12 часов на территории села Ени Гызылджа в Гекгельском районе столкнулись автомобили "VAZ-2107" и "VAZ-2106", управляемые жителями Дашкесанского района Эльданизом Гасановым и Асланом Джамаловым соответственно.

В результате Гасанов и находившаяся в салоне его автомобиля Нахида Оруджева, а также Джамалов и его пассажир Гамид Байрамов скончались на месте.

В больнице скончались дочь Гасанова Рубаба и другая пассажирка - Фирангиз Оруджева, а также сын Джамалова Гусейн и его супругаСевиндж Хамалова.

Супруга Гасанова - Рухия госпитализирована.

Расследование проводит Главное управление по дознанию и следствию.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.