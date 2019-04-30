МВД Азербайджана о вчерашнем тяжелом ДТП в Гекгельском районе

30 апреля 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МВД распространило информацию о вчерашнем тяжелом ДТП в Гекгельском районе, в котором погибли 8 человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, вчера около 12 часов на территории села Ени Гызылджа в Гекгельском районе столкнулись автомобили "VAZ-2107" и "VAZ-2106", управляемые жителями Дашкесанского района Эльданизом Гасановым и Асланом Джамаловым соответственно.

В результате Гасанов и находившаяся в салоне его автомобиля Нахида Оруджева, а также Джамалов и его пассажир Гамид Байрамов скончались на месте.

В больнице скончались дочь Гасанова Рубаба и другая пассажирка - Фирангиз Оруджева, а также сын Джамалова Гусейн и его супругаСевиндж Хамалова.

Супруга Гасанова - Рухия госпитализирована.

Расследование проводит Главное управление по дознанию и следствию.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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