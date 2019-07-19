Гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти партию черной икры (ФОТО)

19 июля 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Киев-Баку, пытался контрабандой ввезти в страну более четырех килограммов черной икры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

При просвечивании багажа рентгеновским аппаратом изображение на мониторе вызвало подозрение таможенников.

В большом пластиковом контейнере, под слоем черной смородины, было обнаружено 4312 граммов черной икры.

По факту ведется расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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