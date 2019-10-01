В Гусаре задержаны пять браконьеров (ФОТО)

1 октября 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гусаре задержаны пять браконьеров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Они были задержаны при попытке незаконной охоты на территории села Лейергышлаг Гусарского района.

У задержанных были изъяты пять охотничьих ружей и 32 патрона.

Четверо из них – жители Гусарского района Рашад Алирзаев, Мариф Фатиев, Алим Юзбеков, Расим Алимурадов, один - житель Хачмазского района Халид Биналиев.

По факту в отношении виновных были составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 1000 манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Гусаре задержаны пять браконьеров (ФОТО)
  • В Гусаре задержаны пять браконьеров (ФОТО)
  • В Гусаре задержаны пять браконьеров (ФОТО)
  • В Гусаре задержаны пять браконьеров (ФОТО)
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