Азербайджан обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего рыбака (ВИДЕО)

12 октября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

"Поиски пропавшего рыбака продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана обратился к МВД Казахстана, а также к МЧС России и министерству обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках", - отмечается в сообщении.

Ранее была найдена моторная лодка серии "ABA1074" в нерабочем состоянии.

Поиски рыбака продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Напомним, что четыре рыбака пропали на Каспии 8 октября. В результате поисков 9 октября около 00:55 Госпогранслужбой были найдены трое из них. Они были доставлены на базу Береговой охраны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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