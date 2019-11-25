Минэкологии о причинах оползня в Баку

25 ноября 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баиловская зона считается подверженной оползням, поэтому всегда находится под строгим контролем.

Об этом сказал главный инженер Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, сообщает в понедельник Trend.

Он напомнил что в феврале 2018 года произошел оползень на правом склоне Баиловской горы. Нескольким ранее, в октябре, на территории Бадамдара тоже был зафиксирован оползень. "Вчера вечером рядом с мечетью Бибиэйбат был зафиксирован оползень на участке примерно 80-100 метров дороги. Катализатором оползня стал человеческий фактор. На прошлой неделе я давал информацию об этом участке. На склоне наблюдается постоянная активность", - сказал Гаралов

"Кроме того, в связи с интенсивными атмосферными осадками грунт тяжелеет, давление усиливается и происходит оползень. Повторно зарегистрировано происшествие типа проседания подпорной стены, построенной в направлении судостроительного завода", - резюмировал Гаралов.

Напомним, что вчера ночью на дороге от мечети Бибиэйбат в направлении центра Баку произошел оползень. Одна из полос движения дороги просела. Движение транспортных средств на этой дороге закрыто.

(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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