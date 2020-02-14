В Бадамдаре вновь произошел оползень (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районе Баку вновь произошел оползень, сообщает в пятницу Trend.
В результате дождливой погоды с утренних часов на склоне у Бадамдарского шоссе активизировался оползневый процесс.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники соответствующих структур.
Напомним, что оползень на данной территории происходит уже в третий раз за последние несколько месяцев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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