В Бадамдаре вновь произошел оползень (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районе Баку вновь произошел оползень, сообщает в пятницу Trend.

В результате дождливой погоды с утренних часов на склоне у Бадамдарского шоссе активизировался оползневый процесс.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники соответствующих структур.

Напомним, что оползень на данной территории происходит уже в третий раз за последние несколько месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)