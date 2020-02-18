В т/ц "Садарак" в Баку сгорело 28 магазинов

БАКУ/Trend/ - Во время пожара в торговом центре "Садарак" сгорело 28 магазинов, сказал во вторник Trend пресс-секретарь торгового центра Микаил Гадимов.

По его словам, пожар полностью потушен: "В связи с отравлением дымом нескольким лицам была оказана первая медицинская помощь. А в основном сгорели магазины, которые продавали занавески и ткани".

Он добавил, что сейчас территории расчищается.

Напомним, что сегодня утром в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан в Баку неожиданно начался пожар в девятом ряду первой зоны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)