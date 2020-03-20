На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 17:32 по местному времени.

Очаг землетрясение залегал на глубине 62 километра. Подземные толчки не ощущались.