На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 17:32 по местному времени.
Очаг землетрясение залегал на глубине 62 километра. Подземные толчки не ощущались.
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