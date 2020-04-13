Арест бывших глав ИВ двух районов Азербайджана продлен

БАКУ/Trend/ - Арест бывшего главы Агстафинского района Низамеддина Гулиева, его бывшего заместителя Рамиза Татарова и бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова продлен, сообщает в понедельник Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в отношении виновных лиц.

Решением суда срок ареста виновных лиц продлен на 3 месяца.

Напомним, что 20 декабря 2019 года на заседании в Сабаильском районном суде под председательством судьи Рены Гафаровой было рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения в отношении Низамеддина Гулиева.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Далее было рассмотрено представление о заместителе экс-главы ИВ Агстафинского района Рамиза Татарова, и в его отношении также была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

20 декабря также Сабаильский районный суд по представлению Службы государственной безопасности (СГБ) избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца в отношении экс-главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)