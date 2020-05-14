На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 19:49 по местному времени.
Очаг землетрясение залегал на глубине 62 километра.
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