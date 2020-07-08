Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана
БАКУ / Trend/ - Арестован художественный руководитель Государственного оркестра духовых инструментов Лютфи Гадиров, сообщает в среду Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.
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Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана
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