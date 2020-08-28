В Джалилабаде произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение произошло в 11:05 в восьми километрах к югу от сейсмостанции в Джалилабадском районе. В эпицентре толчки ощущались до трех баллов.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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