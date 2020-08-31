Директор школы не работает водителем в BakuBus - Бакинское транспортное агентство

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) прокомментировало информацию о том, что, якобы, директор сельской школы Саатлинского района работает водителем автобуса.

Как сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь БТА Маис Агаев эта информация не соответствует действительности.

"Информация, распространившаяся в социальных сетях в связи с тем, что, якобы директор средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев, находясь в отпуске работает водителем автобуса, не соответствует действительности. Сообщаем, что в ООО BakuBus не работает человек с таким именем и фамилией. С Эльнуром Рзаевым связались, он сказал, что сделал это только ради публикации.

Прием на работу в качестве водителя в BakuBus осуществляется на основе системы, определенной законодательством. Кандидаты, принимаемые на работу, сначала привлекаются к специальным тренингам, успешно прошедшие их водители назначаются на должность водителя с заключением трудового договора в соответствии с требованиями Трудового кодекса и других нормативно-правовых актов", - сказал Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)