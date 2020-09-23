Экс-начальник Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест
БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров, задержанный во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), отпущен под домашний арест. Информация об этом размещена на портале "Электронный суд", сообщает во вторник Trend.
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